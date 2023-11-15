Роспотребнадзор назвал эпидситуацию с корью в России контролируемой
Эпидемиологическая ситуация по кори в России контролируемая. В ходе подчищающей кампании привито 77,5% граждан, подлежащих иммунизации. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Отмечается, что при выявлении вируса проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Благодаря им более 84% очагов заболеваемости были локализованы и не распространились.
По данным ведомства, в некоторых регионах России растет заболеваемость за счет непривитых граждан, в том числе приехавших из стран ближнего зарубежья.
Также групповые очаги в течение года наблюдались среди цыганского населения и религиозных общин, отказывающихся от прививок.
Ранее в разговоре со «Звездой» вирусолог Анатолий Альтштейн назвал специфические признаки кори, позволяющие врачам поставить точный диагноз. Так, например, на второй день после заражения на деснах появляются пятна Филатова - Коплика - Вельского.