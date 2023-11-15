Роспотребнадзор назвал эпидситуацию с корью в России контролируемой

В ведомстве заявили, что в ходе подчищающей кампании привито 77,5% граждан, подлежащих иммунизации.

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Эпидемиологическая ситуация по кори в России контролируемая. В ходе подчищающей кампании привито 77,5% граждан, подлежащих иммунизации. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что при выявлении вируса проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Благодаря им более 84% очагов заболеваемости были локализованы и не распространились.

По данным ведомства, в некоторых регионах России растет заболеваемость за счет непривитых граждан, в том числе приехавших из стран ближнего зарубежья.

Также групповые очаги в течение года наблюдались среди цыганского населения и религиозных общин, отказывающихся от прививок.

Ранее в разговоре со «Звездой» вирусолог Анатолий Альтштейн назвал специфические признаки кори, позволяющие врачам поставить точный диагноз. Так, например, на второй день после заражения на деснах появляются пятна Филатова - Коплика - Вельского.