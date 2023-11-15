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Артиллерия ЮВО нанесла удар по боевикам корректируемым боеприпасом «Краснополь»

06:05 15.11.2023
Разведчики при помощи лазерного целеуказателя-дальномера «подсветили» вражескую цель.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артиллеристы Южной группировки войск нанесли удар по позициям украинских боевиков корректируемым артиллерийским боеприпасом калибра 152-мм «Краснополь». Подобные боеприпасы применяются по наиболее важным объектам, включая командные пункты, передвижные РЛС и узлы связи.

«В Мариуполе мы работали в 200-х метрах от противника, а так работаем до пяти километров, когда позиции позволяют. Точность важна при расчетах и наведении. Также есть свои нюансы в процессе наведения корректируемых и высокоточных снарядов», - рассказал старший разведчик-дальномерщик с позывным «Электроник».

Расчет орудия «Мста-Б» действует в единой связке с разведчиками в непосредственной близости от противника.

© Минобороны России

Разведчики ведут слежку за объектом противника и при помощи лазерного целеуказателя-дальномера «подсвечивают» цель.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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