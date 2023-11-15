Армия Артиллерия ЮВО нанесла удар по боевикам корректируемым боеприпасом «Краснополь» Разведчики при помощи лазерного целеуказателя-дальномера «подсветили» вражескую цель. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Артиллеристы Южной группировки войск нанесли удар по позициям украинских боевиков корректируемым артиллерийским боеприпасом калибра 152-мм «Краснополь». Подобные боеприпасы применяются по наиболее важным объектам, включая командные пункты, передвижные РЛС и узлы связи. «В Мариуполе мы работали в 200-х метрах от противника, а так работаем до пяти километров, когда позиции позволяют. Точность важна при расчетах и наведении. Также есть свои нюансы в процессе наведения корректируемых и высокоточных снарядов», - рассказал старший разведчик-дальномерщик с позывным «Электроник». Расчет орудия «Мста-Б» действует в единой связке с разведчиками в непосредственной близости от противника. © Минобороны России Разведчики ведут слежку за объектом противника и при помощи лазерного целеуказателя-дальномера «подсвечивают» цель. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика