В стране и мире В стране и мире В стране и мире

FT: ЕС хочет блокировать танкеры с российской нефтью в датских водах

Владимир Рубанов
12:24 15.11.2023
Через датские проливы проходит 60% от общего объема морского экспорта российской нефти.
FT: ЕС хочет блокировать танкеры с российской нефтью в датских водах
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
Читайте нас на:

Европейский союз поручит Дании проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, которые проходят через ее воды. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе.

По их словам, речь идет о танкерах, которые следуют транзитом через датские проливы без западной страховки. Такое решение было принято в качестве мер противодействия обходу потолка цен.

Проход территориальных вод без западной страховки позволяет Евросоюзу законно проверять суда, «представляющие угрозу для окружающей среды». Источник уточнил, что через датские проливы проходит вся российская нефть, которая направлена на международные рынки через Балтийское море. Это 60% от общего объема морского экспорта российской нефти.

Как пишет издание, в октябре ни один баррель российской нефти не был продан дешевле 60 долларов. Это - величина так называемого ценового потолка.

На деле все будет зависеть от способности военно-морских властей Дании останавливать и проверять танкеры. Пока не ясно, что будет делать Копенгаген, если судно откажется остановиться.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:14 В стране и мире
На Урале автобус с пассажирами опрокинулся и врезался в грузовик, двое погибли
10:12 В стране и мире
Bloomberg: США незаметно отправляют Израилю больше бомб и ракет
10:10 В стране и мире
В России заболеваемость корью за год выросла в 288 раз
08:02 В стране и мире
Лукашенко посоветовал Пашиняну избегать необдуманных шагов по дезинтеграции
07:13 В стране и мире
Эстонский премьер-министр Каллас захотела возглавить НАТО
Популярное
Видео
Жертвой смертельного ДТП с автобусом на Урале стала жена популярного блогера
Блогер Аяз Шабутдинов рассказал, как приседал в СИЗО и «заходил в хату»
В Приморье женщина родила недоношенного ребенка и сожгла его в печи
Видео
В ХМАО бродячая собака напала на 7-летнюю школьницу и порвала ей лицо
Сотрудника СБУ отстранили после драки из-за песни Михаила Круга
AP сообщило о планах американского «шамана» баллотироваться в Конгресс США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.