FT: ЕС хочет блокировать танкеры с российской нефтью в датских водах

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Европейский союз поручит Дании проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, которые проходят через ее воды. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе.

По их словам, речь идет о танкерах, которые следуют транзитом через датские проливы без западной страховки. Такое решение было принято в качестве мер противодействия обходу потолка цен.

Проход территориальных вод без западной страховки позволяет Евросоюзу законно проверять суда, «представляющие угрозу для окружающей среды». Источник уточнил, что через датские проливы проходит вся российская нефть, которая направлена на международные рынки через Балтийское море. Это 60% от общего объема морского экспорта российской нефти.

Как пишет издание, в октябре ни один баррель российской нефти не был продан дешевле 60 долларов. Это - величина так называемого ценового потолка.

На деле все будет зависеть от способности военно-морских властей Дании останавливать и проверять танкеры. Пока не ясно, что будет делать Копенгаген, если судно откажется остановиться.