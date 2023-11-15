Артиллерист Амур рассказал, как спас журналистов в Запорожской области

Также российский военнослужащий рассказал, что в ходе СВО уничтожил свыше 20 единиц техники противника.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Артиллерист с позывным Амур отправился в зону специальной военной операции добровольно. Друзья были на передовой, поэтому мужчина не мог оставаться в стороне. За время службы получил медаль «За спасение погибавших» и медаль «За храбрость».

Первой награды был удостоен за помощь российским журналистам, пострадавшим при обстреле ВСУ на Запорожском направлении. Тогда расчеты «Града» выехали в отдельный район, однако были обнаружены противником.

ВСУ нанесли удары, в результате ранеными оказались несколько военнослужащих и журналисты, которые работали с расчетом «Града». Амур не растерялся и кинулся оказывать помощь пострадавшим, оттаскивая их подальше от места обстрела. Раненым оказали доврачебную помощь, остановили кровотечение, доставили в госпиталь. Позже военнослужащий был удостоен медали «За спасение погибавших».

По словам Амура, за время службы расчет «Гиацинта», в котором он работает, уничтожил свыше 20 единиц техники противника. Укрепления и поражения живой силы, рассказывает сам артиллерист, они не считали. Медаль «За храбрость» получил после нескольких тяжелых артдуэлей, уничтожив гаубицы иностранного производства.

Дома Амура ждут жена и две дочери. Младшая скоро отметит свой первый день рождения. В декабре военнослужащий надеется увидеть семью, когда поедет в отпуск.

Напомним, российские журналисты пострадали в июле при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Группа корреспондентов из России попала под огонь. В результате обстрела погиб военкор Ростислав Журавлев.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.