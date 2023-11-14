Пленный рассказал, что командование не понимает, где свои позиции, а где чужие

Украинец Семен Менеско добавил, что во время обучения в Германии стрельбы проходили из западного оружия, тогда как на передовой вручили оружие советского образца.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный военнослужащий ВСУ Семен Менеско рассказал, как командование, зная текущую ситуацию, направляет людей на невыполнимые задачи. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, публикуя кадры разговора с украинцем.

Мужчина рассказал, что в его отряде было шесть человек, однако дошли до позиций только двое - Семен и его командир взвода. Украинских военнослужащих не снабдили ни приборами ночного видения, ни тепловизорами, но на словах пообещали оказать поддержку.

«Зашли мы в окоп, там некого было менять. Командир взвода сказал окапываться, сказал, что-то придумаем. Я начал окапывать себе позицию, через час услышал выстрелы, услышал, что русские идут», - рассказал он.

Пленный понял, что силы неравны, и решил сдаться, чтобы сохранить свою жизнь. Семен отложил автомат в сторону, и, видя, что он без оружия, русские не стали стрелять.

«Я не знаю, как нас отправляли туда и говорили, что это наш окоп, если там были российские солдаты и это была их позиция», - добавил он.

Подготовку Семен проходил в Германии у американских инструкторов. На полигоне мужчину учили стрелять из западного оружия, однако на Украине дали оружие советского образца, навыков обращения с которым Семен не приобрел.

Другой пленный, Дмитрий Фатеев, рассказал, что в районе Работино в Запорожской области их кинул в открытом поле проводник со словами «Не хочу за вас умирать».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.