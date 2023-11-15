Bloomberg: США незаметно отправляют Израилю больше бомб и ракет

Согласно документу, оружие или уже поставляется, или министерство обороны работает над тем, чтобы направить его из запасов в США и Европе.

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Пентагон незаметно увеличил военную помощь Израилю, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ Пентагона, который датирован концом октября. Он указывает на увеличение поставок ракет Hellfire с лазерным наведением для его парка боевых вертолетов AH-64 Apache, 155-мм снарядов, приборов ночного видения, боеприпасов для уничтожения бункеров и других вооружений и техники.

Поставки оружия в Израиль выходит за рамки широко разрекламированных партий ракет-перехватчиков для «Железного купола» и интеллектуальных бомб. Это происходит, несмотря на то что чиновники администрации Байдена все чаще предостерегают Израиль от роста жертв среди гражданского населения в секторе Газа.

Согласно документу, оружие или уже поставляется, или министерство обороны работает над тем, чтобы направить его из запасов в США и Европе. По данным подсчетов, по состоянию на конец октября, например, были доставлены 36 тысяч снарядов к 30-мм пушкам, 1 800 запрошенных противобункерных боеприпасов M141 и не менее 3 500 приборов ночного видения.

Израиль также запросил более 57 тысяч 155-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов и 20 тысяч винтовок M4A1, до 5 тысяч приборов ночного видения PVS-14, 400 120-мм минометов и 75 новых совместных легких тактических машин армии и морской пехоты, которая придет на смену Hummer.

Ранее уже сообщалось, что Вашингтон возвращает 57 тысяч 155-мм снарядов, которые были отправлены со складов США в Израиле в места расположения Европейского командования США для Украины. Их передадут Израилю.