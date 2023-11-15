Пушилин: между Крымом и ДНР налажено взаимодействие на всех уровнях

Глава ДНР также призвал к тесной совместной работе между ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и Крымом.

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Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин рассказал о тесном сотрудничестве между республикой и Крымом по всем направлениям, в особенности в области экономики.

«Сейчас между Республиками налажены торговые связи, сотрудничество между предприятиями, на полках наших магазинов лежат крымские товары. Налажено взаимодействие на всех уровнях», - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Крым помогает ДНР уже в течение многих лет, в том числе оказывал поддержку до момента признания республики. В ДНР успешно руководствуются опытом Крыма «в плане развития», что, по мнению Пушилина, должны также сделать власти Запорожской и Херсонской областей.

При этом глава республики отметил важность сотрудничества не только по линии Крым-ДНР, но и всех новых субъектов РФ - Запорожья, ЛНР, ДНР, Херсонской области с Крымом. Отмечается, что планируется совместная деятельность в сфере развития экономики, транспорта и дорог.

Ранее стало известно о начале строительства железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым, она будет проходить через территории Запорожья и ДНР. По словам главы Запорожской области Евгения Балицкого, реализация этого проекта положительно скажется на экономике региона.