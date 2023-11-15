Белиз разрывает дипломатические отношения с Израилем

Белиз выразил недовольство отказом Израиля предоставить беспрепятственный доступ к гуманитарным грузам в Газе для обеспечения помощи миллионам жителей палестинского анклава.

© Фото: Stefan Sauer, dpa Globallookpress

Правительство Белиза сообщило о решении разорвать дипломатические отношения с Израилем и приостановить деятельность израильского консульства в Белизе из-за нарушений Тель-Авивом гуманитарного права в ходе боевых действий в секторе Газа. Об этом стало известно из заявления на правительственном сайте Белиза.

«Мы обратились к Израилю с призывом немедленно обеспечить прекращение огня и предоставить беспрепятственный доступ к гуманитарным грузам в Газу. Несмотря на наши просьбы, Израиль не прекратил нарушения международного гуманитарного права и не позволил сотрудникам по оказанию помощи облегчить страдания миллионов жителей Газы», - говорится в сообщении Белиза.

Также власти страны обвинили Израиль в нарушении международного права и права человека населения Газы. Также было решено лишить аккредитации назначенного посла Израиля в Белизе.

Отмечается, что к настоящему моменту Белиз неоднократно высказывал свое недовольство действиями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в палестинском анклаве.

Ранее по той же причине своего посла из Израиля отозвало правительство Чили, назвав боевые действия ЦАХАЛ в регионе коллективным наказанием гражданского населения Газы.