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Белиз разрывает дипломатические отношения с Израилем

Елизавета Кондрикова
00:05 15.11.2023
Белиз выразил недовольство отказом Израиля предоставить беспрепятственный доступ к гуманитарным грузам в Газе для обеспечения помощи миллионам жителей палестинского анклава.
Белиз разрывает дипломатические отношения с Израилем
© Фото: Stefan Sauer, dpa Globallookpress
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Правительство Белиза сообщило о решении разорвать дипломатические отношения с Израилем и приостановить деятельность израильского консульства в Белизе из-за нарушений Тель-Авивом гуманитарного права в ходе боевых действий в секторе Газа. Об этом стало известно из заявления на правительственном сайте Белиза.

«Мы обратились к Израилю с призывом немедленно обеспечить прекращение огня и предоставить беспрепятственный доступ к гуманитарным грузам в Газу. Несмотря на наши просьбы, Израиль не прекратил нарушения международного гуманитарного права и не позволил сотрудникам по оказанию помощи облегчить страдания миллионов жителей Газы», - говорится в сообщении Белиза.

Также власти страны обвинили Израиль в нарушении международного права и права человека населения Газы. Также было решено лишить аккредитации назначенного посла Израиля в Белизе.

Отмечается, что к настоящему моменту Белиз неоднократно высказывал свое недовольство действиями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в палестинском анклаве.

Ранее по той же причине своего посла из Израиля отозвало правительство Чили, назвав боевые действия ЦАХАЛ в регионе коллективным наказанием гражданского населения Газы.

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