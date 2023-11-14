В Нью-Йорке умерла сестра Дональда Трампа

Тело Мэриенн Элизабет Трамп-Барри обнаружили в спальне квартиры на Пятой авеню на Манхэттене.

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В минувший понедельник в Нью-Йорке скончалась сестра экс-президента США Дональда Трампа и бывший федеральный судья Мэриенн Элизабет Трамп-Барри. Женщина умерла в возрасте 86 лет. Ее тело обнаружили в спальне квартиры на Пятой авеню на Манхэттене, сообщает Sky News со ссылкой на полицейский департамент.

Бывший американский лидер пока не прокомментировал смерть своей сестры. А его старший сын назвал случившееся «тяжелым днем ​​для меня и моей семьи».

«Я очень близок с ее внуком. Мы все время тусуемся. И поэтому, очевидно, это тяжелый день», - сказал Дональд Трамп-младший.

Напомним, в июле прошлого года в возрасте 73 лет умерла первая жена Дональда Трампа Ивана.