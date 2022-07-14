В Нью-Йорке умерла первая жена Дональда Трампа Ивана

По словам 45-го президента США, Ивана умерла в своем доме в Нью-Йорке. Причины смерти пока не сообщаются.

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Первая жена бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Ивана умерла в возрасте 73 лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление экс-главы США.

По словам Дональда Трампа, Ивана умерла в своем доме в Нью-Йорке. Причины смерти пока не сообщаются.

«Она была замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила отличную и вдохновляющую жизнь. Ее гордостью и радостью были трое ее детей, Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она так гордилась ими, как и мы все так гордились ею. Покойся с миром, Ивана!» - написал 45-й президент США в социальной сети Truth Social.

Политик женился на Иване Зельничковой в 1977 году, когда ей было 28 лет. У супругов родилось трое детей. Пара развелась в 1992 году.

Ранее стало известно, что в возрасте 79 лет ушел из жизни актер Тони Сирико. Он получил широкую известность благодаря роли в сериале «Клан Сопрано». Сообщается, что актер скончался в доме престарелых в Ft. Lauderdale. Причина смерти не раскрывается, но актер страдал деменцией.