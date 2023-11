В стране и мире Палестино-израильский конфликт The Times of Israel: израильские военные захватили здание парламента в Газе Ян Брацкий Здание парламента в Газе захватили бойцы бригады «Голани», действующие в рамках наземной операции. © Фото: Gil EliyahuXinHua Global Look Press Читайте нас на: Израильские военные взяли штурмом здание парламента в Газе и сделали коллективную фотографию на трибуне. Некоторые бойцы позировали с израильскими флагами в руках. По данным издания The Times of Israel, парламент захватили бойцы бригады, участвующей в наземной операции. В здании захваченного парламента с 2007 года заседали исключительно члены движения ХАМАС, уточняет газета. Ранее глава оборонного ведомства Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС утратил контроль над Газой. Сейчас, по его словам, палестинские подразделения отступают на юг сектора. Кроме того, военнослужащие ЦАХАЛ значительно активизировали своих действия в подземных туннелях ХАМАС, уточнил он. Экспертное мнение и аналитика