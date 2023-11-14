The Times of Israel: израильские военные захватили здание парламента в Газе

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Израильские военные взяли штурмом здание парламента в Газе и сделали коллективную фотографию на трибуне. Некоторые бойцы позировали с израильскими флагами в руках. По данным издания The Times of Israel, парламент захватили бойцы бригады, участвующей в наземной операции.

В здании захваченного парламента с 2007 года заседали исключительно члены движения ХАМАС, уточняет газета.

Ранее глава оборонного ведомства Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС утратил контроль над Газой. Сейчас, по его словам, палестинские подразделения отступают на юг сектора. Кроме того, военнослужащие ЦАХАЛ значительно активизировали своих действия в подземных туннелях ХАМАС, уточнил он.