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Херш заявил, что в Вашингтоне образовался «вакуум власти»

Сергей Лебедев
07:54 14.11.2023
Этим, по мнению журналиста, объясняется то, что израильский премьер-министр не прислушивается к Белому дому по ситуации в секторе Газе.
Херш заявил, что в Вашингтоне образовался «вакуум власти»
© Фото: www.imago-images.de, Global Look Press
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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху почти не прислушивается к Белому дому по ситуации в секторе Газа. Это связано с тем, что в Вашингтоне образовался «вакуум власти» и процессом никто не управляет. Такое заявление сделал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Они делают лишь то, чтобы добиться переизбрания. Это пугающе и позорно», - цитирует РИА Новости слова Сеймура Херша.

Напомним, ранее журналист заявлял, что Биньямин Нетаньяху отказал государственному секретарю США Энтони Блинкену в прекращении огня в секторе Газа. По словам Херша, руководство ЦАХАЛ не готово взять перерыв даже с целью гуманитарной паузы.

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