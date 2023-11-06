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Журналист Херш рассказал об отказе Израиля останавливать бои в секторе Газа

Никита Черненко
02:40 06.11.2023
Премьер-министр Израиля сразу заявил об отказе прекращать огонь госсекретарю США.
Журналист Херш рассказал об отказе Израиля останавливать бои в секторе Газа
© Фото: White House, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказал госсекретарю США Энтони Блинкену в прекращении огня в секторе Газа. Об этом он сообщил телеканал «360» со ссылкой на материал журналиста. 

Херш подчеркнул, что руководство ЦАХАЛ не готово взять перерыв даже с целью гуманитарной паузы. Он сказал, что единственный вариант для приостановки боевых действий по мнению военного руководства страны - это с целью «перезарядки» систем вооружения.

«Запросы от президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, который недавно посетил Тель-Авив, о „паузе“ в бомбардировках были с ходу отклонены премьер-министром Нетаньяху и израильским военным руководством», - цитирует телеканал.

Ранее Херш писал, что одним из планов ЦАХАЛ может быть затопление большинства туннелей ХАМАС в секторе Газа, где укрываются бойцы палестинской группировки. Он также отметил, что такой шаг будет означать готовность Израиля отказаться от спасения оставшихся в этих туннелях заложников.

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