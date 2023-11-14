Al Mayadeen: пять человек погибли при операции Израиля на Западном берегу

Сообщается, что повреждены три военных автомобиля, а бульдозер подорван взрывным устройством во время штурма.

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Пять человек погибли и девять пострадали в результате израильского удара по лагерю беженцев Тулькарм на Западном берегу, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Изначально сообщалось о гибели троих палестинцев в лагере, расположенном на севере этой территории. По данным телеканала, они погибли в результате израильской бомбардировки.

Сообщается, что повреждены три военных автомобиля, а бульдозер подорван взрывным устройством во время штурма.

Ранее сообщалось, что израильские военные взяли штурмом здание парламента в Газе. СМИ распространили коллективную фотографию на трибуне, на которой, как утверждается, изображены бойцы бригады, участвующей в наземной операции. Некоторые из них держат в руках флаги.