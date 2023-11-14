В секторе Газа остановился единственный генератор больницы «Аль-Амаль»

В медицинском учреждении находятся около 9 тысяч человек и штаб-квартира Палестинского общества Красного Полумесяца.

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В больнице «Аль-Амаль» города Хан-Юнис на юге сектора Газа перестал работать единственный генератор. Это угрожает жизни 90 пациентов. Из них 25 находятся в отделении медицинской реабилитации. Об этом сообщили в Палестинском обществе Красного Полумесяца.

Отмечается, что сейчас задействован маленький генератор, обеспечивающий электроэнергией лишь родильное отделение и работу аварийного освещения. Однако топлива для него хватит только на сутки.

Кроме пациентов в больнице находятся около 9 тысяч человек, искавших убежище. Также там расположена штаб-квартира Палестинского общества Красного Полумесяца.

Ранее в Минздраве Палестины сообщили, что все больницы в секторе Газа могут прекратить работу в ближайшие 48 часов, если им не помогут.