Минздрав Палестины: работа всех больниц в Газе может остановиться через 48 часов

Ранее сообщалось о том, что 22 больницы сектора Газа прекратили свою работу из-за обстрелов со стороны Израиля.

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Все действующие медицинские учреждения сектора Газа могут прекратить свою работу в ближайшие 48 часов, если им не будет оказана помощь. Об этом стало известно из публикации иранского агентства Tasnim со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

«Если помощь не прибудет, работа всех больниц в секторе Газа будет приостановлена в течение следующих 48 часов», - говорится в сообщении министерства.

Накануне также стало известно об остановке работы 22 больниц сектора Газа из-за непрекращающихся обстрелов израильской армии. Уточняется, что еще 49 медицинских центров Газы были выведены из строя.