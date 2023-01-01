ВС РФ уничтожили две польские гаубицы, из которых обстреливали жилые кварталы в ДНР

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вооруженные силы России 31 декабря уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) две гаубицы польского производства Krab, из которых велся обстрел жилых кварталов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Иванополье и Звановка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены две самоходные гаубицы Krab польского производства, с которых велся обстрел жилых кварталов населенных пунктов Донецкой Народной Республики», — сообщил он.

Конашенков также рассказал, что ВС РФ нанесли удар по объектам ОПК Украины, изготавливающим беспилотники для совершения терактов в России. Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.