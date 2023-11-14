Залужный обсудил с главой комитета начштабов США сложную ситуацию на передовой

Главком ВСУ также пожаловался на трудности с обеспечением армии отдельными видами вооружений.

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Главком ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном рассказал о «сложной ситуации» на отдельных участках передовой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Главком ВСУ указал на особые трудности на Авдеевском, Купянском и Марьинском направлениях.

Он также обсудил с представителем США нужды украинской армии и потребности в отдельных видах вооружений и средствах ПВО и затронул планы на зимний период.

Ранее украинский главком в интервью признал неудачи армии на передовой и провал контрнаступления, отметив, что оно не шло «по учебникам НАТО», как планировали на Западе.