В стране и мире Джо Байден назвал Камалу Харрис президентом Елизавета Кондрикова Камала Харрис в настоящее время занимает должность вице-президента США. © Фото: Chris Kleponis - CNP, Consolidated News Photos Globallookpress Читайте нас на: Действующий американский глава Джо Байден назвал президентом Камалу Харрис, которая в настоящее время исполняет обязанности вице-президента США. «Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы всё правильно делаем», - приводит RT слова Байдена. Американский президент сказал подобные слова в рамках встречи с хоккеистами-чемпионами в Белом доме. Ранее экс-президент США Дональд Трамп сравнил умственные способности Байдена и шестилетнего ребенка, отметив, что видал детей гораздо умнее нынешнего американского президента даже в его «лучшие годы». Экспертное мнение и аналитика