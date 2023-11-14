В ЦАХАЛ заявили об ударах по оперативным центрам «Хезболлы» в Ливане

Представители израильской армии назвали эти ударом ответом на ранние пуски ракет со стороны Ливана по северу Израиля.

© Видео: Israel Defense Forces, Telegram © Фото: Israel Defense Forces, Telegram

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила ряд ударов по военной инфраструктуре ливанского военизированного движения «Хезболла», в частности под атаку попали оперативные командные центры. Об этом представители ЦАХАЛ сообщили в своем Telegram-канале.

«В ответ на запуски из Ливана в направлении Израиля вчера вечером (в понедельник) истребители ЦАХАЛА нанесли удар по террористической инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане. Военные объекты, по которым были нанесены удары, включают ряд оперативных командных центров, в которых действовали террористы "Хезболлы"», - говорится в сообщении израильских военных.

Уточняется, что накануне армией Израиля были зафиксированы пуски ракет со стороны Ливана по северной части Израиля. Одна ракета была перехвачена системой ПВО, другие упали на открытой местности.

Ранее к «Хезболле» обратился глава Минобороны Израиля Йоав Галант, сказав, что группировка совершает ошибку, и если она продолжит это делать, то Бейрут будет ожидать участь палестинского города Газы. Он добавил, что за эти ошибки будут расплачиваться простые ливанцы.