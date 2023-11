В стране и мире Палестино-израильский конфликт Глава Минобороны Израиля заявил, что ХАМАС потерял контроль над Газой Максим Крюков По словам Йоава Галанта, подразделения палестинского движения ХАМАС хаотически отступают на юг сектора Газа. © Фото: Ilia Yefimovich dpa Global Look Press Читайте нас на: Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потерял контроль над Газой, подразделения палестинского движения хаотически отступают на юг анклава. Об этом пишет израильская онлайн-газета The Times of Israel. Глава израильского оборонного ведомства добавил, что гражданские лица начали грабить оставленные ХАМАС базы. Он также отметил, что в последние дни израильские солдаты «активизировали» действия в подземных туннелях ХАМАС. Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что нанесли значительный ущерб подразделениям ХАМАС на севере сектора Газа. В ЦАХАЛ уточнили, что фактически палестинское движение прекратило свое существование в качестве организованной военной структуры в этой части анклава. Экспертное мнение и аналитика