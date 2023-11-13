Глава Минобороны Израиля заявил, что ХАМАС потерял контроль над Газой
По словам Йоава Галанта, подразделения палестинского движения ХАМАС хаотически отступают на юг сектора Газа.
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Global Look Press
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потерял контроль над Газой, подразделения палестинского движения хаотически отступают на юг анклава. Об этом пишет израильская онлайн-газета The Times of Israel.
Глава израильского оборонного ведомства добавил, что гражданские лица начали грабить оставленные ХАМАС базы.
Он также отметил, что в последние дни израильские солдаты «активизировали» действия в подземных туннелях ХАМАС.
Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что нанесли значительный ущерб подразделениям ХАМАС на севере сектора Газа. В ЦАХАЛ уточнили, что фактически палестинское движение прекратило свое существование в качестве организованной военной структуры в этой части анклава.