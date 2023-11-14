Полянский: за перехват оружия в Оманском заливе США ждут последствия

Такие действия американцев идут вразрез с положениями не только профильных резолюций СБ по Йемену, но и с нормами международного права

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США предупредили о возможных последствиях в случае, если Вашингтон продолжит перехватывать идущее в Йемен оружие и будет переправлять его Украине. С таким заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.

«Особо циничными выглядят действия США, в частности, попытки Вашингтона использовать действующие международные санкции в отношении Йемена для продвижения весьма далеких от достижения мира в этой многострадальной стране узкокорыстных задач», - сказал Полянский в ходе выступления, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.

В качестве примера он привел ситуацию с перехваченной военнослужащими ВМС США рыболовецкого судна, на борту которого находились свыше 50 тонн боеприпасов, взрывателей и ракетного топлива. Перехваченное судно следовало из Ирана в Йемен.

«Такие действия американцев идут вразрез с положениями не только профильных резолюций СБ по Йемену, но и с нормами международного права», - добавил политик.

Полянский подчеркнул, что даже провальная для ВСУ ситуация на фронте не является оправданием для подобных шагов.