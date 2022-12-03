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Более 50 тонн боеприпасов изъяли ВМС США на борту судна в Оманском заливе

Ян Брацкий
19:27 03.12.2022
Это стало вторым крупным изъятием оружия пятым флотом США за месяц.
Более 50 тонн боеприпасов изъяли ВМС США на борту судна в Оманском заливе
© Фото: Daniel Karmann, dpa, GlobalLookPress
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Военнослужащие ВМС США перехватили рыболовецкое судно, на борту которого находились свыше 50 тонн боеприпасов, взрывателей и ракетного топлива. Инцидент произошел в Оманском заливе 1 декабря, однако известно о нем стало только сегодня. Перехваченное судно следовало из Ирана в Йемен.

«Персонал военно-морского флота (экспедиционная морская база USS Lewis B. Puller, ESB 3) обнаружил незаконный груз во время высадки на судно для проверки флага, что стало вторым крупным изъятием оружия пятым флотом США за месяц», - цитирует Reuters заявление ВМС.

С 2014 года в Йемене идет гражданская война. Официальный Вашингтон в ней оказывает поддержку правительственным силам.

Напомним, ранее официальный представитель Южной зоны боевого командования НОАК Тянь Цзюньли заявил о вторжении ракетного крейсера ВМС США Chancellorsville в китайские территориальные воды у островов Наньша. Вашингтон поспешил опровергнуть эти заявления отметив, что экипаж якобы действовал в соответствии с международным правом. Силы НОАК организовали сопровождение крейсера. Американский корабль в итоге покинул воды у островов Наньша.

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