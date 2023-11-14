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CNN: Израиль и ХАМАС приближаются к соглашению об освобождении заложников

Максим Крюков
21:28 14.11.2023
По данным источников телеканала, освобождение пленных может произойти в обмен на многодневную паузу в боевых действиях.
CNN: Израиль и ХАМАС приближаются к соглашению об освобождении заложников
© Фото: IMAGO Naaman Omar apaimages Gobal Look Press
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Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к тому, чтобы заключить соглашение об освобождении заложников, которое также будет включать длительную паузу в боестолкновениях. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на неназванного чиновника из США.

«Израиль и ХАМАС приближаются к соглашению об освобождении заложников, захваченных во время нападений ХАМАС на Израиль, в обмен на длительную многодневную паузу в боевых действиях», - говорится в сообщении.

По словам источника телеканала, стороны постепенно приближаются к компромиссу, однако переговоры продолжают быть нестабильными и все еще могут сорваться.

Накануне вечером стало известно, что ХАМАС готово освободить от 50 до 70 заложников, но только в обмен на установление 5-дневного перемирия и освобождение 200 палестинских детей и 75 женщин из израильских тюрем. Представитель военного крыла палестинского движения «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда заявил, что изначально Тель-Авив запросил освобождения 100 заложников - женщин и детей, однако стороны смогли договориться только о меньшем числе удерживаемых палестинским движением людей.

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