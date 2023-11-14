Нетаньяху дал указание ЦАХАЛ готовиться к любому сценарию с «Хезболлой»

По словам премьера Израиля, в настоящее время идет мощный обмен ударами между ЦАХАЛ и «Хезболлой».

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ армии готовиться к любому сценарию в случае эскалации противостояния с ливанской шиитской организацией «Хезболла» на севере страны.

«На севере в данный момент идет мощный обмен ударами. Мы бьем по "Хезболле", но мое указание ЦАХАЛ - готовиться к любому сценарию», - передает его слова РИА Новости.

На встрече с главами северных муниципалитетов израильский премьер также предложил «Хезболле» «не испытывать Государство Израиль, так как это стало бы ошибкой всей их жизни».

Ранее министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что Бейрут может постичь участь Газы, если «Хезболла» втянет Ливан в войну с Израилем. По его словам, если ливанская группировка продолжит совершать ошибку, то расплачиваться за нее придется ливанцам.