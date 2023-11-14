Скончался один из основателей группы «Алиса» Шаталин

О причинах смерти Андрея Шаталина не уточняется.

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Умер один из основателей рок-группы «Алиса», советский и российский музыкант Андрей Шаталин. Гитаристу было 63 года.

Точная причина смерти пока неизвестна, передает Радио Sputnik.

«Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким. АЛИСА», - сообщается на странице группы в сети «ВКонтакте».

Андрей Шаталин был в составе группы с 1987 по 2003 год. После он покинул группу и занялся сольной карьерой.

В конце августа Шаталин вышел из дома и не вернулся. Его поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры. Гитариста нашли спустя два дня.