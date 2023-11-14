Столтенберг: ситуация на поле боя на Украине остается сложной
Он добавил, что интенсивные бои на передовой продолжаются.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал ситуацию на поле боя в зоне конфликта на Украине сложной.
«Интенсивные бои продолжаются, ситуация на поле боя остается сложной», - приводит слова Столтенберга ТАСС.
В ходе встречи с министрами обороны НАТО глава альянса добавил, что невозможно определить, когда военный конфликт на Украине утихнет.
«Сложной» ситуацию на Украине считает и главком ВСУ Валерий Залужный, отметив особые трудности на отдельных участках передовой. Также существуют проблемы с обеспечением украинской армии отдельными видами вооружений.