В стране и мире Столтенберг: ситуация на поле боя на Украине остается сложной Ирина Егорова Он добавил, что интенсивные бои на передовой продолжаются. © Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал ситуацию на поле боя в зоне конфликта на Украине сложной. «Интенсивные бои продолжаются, ситуация на поле боя остается сложной», - приводит слова Столтенберга ТАСС. В ходе встречи с министрами обороны НАТО глава альянса добавил, что невозможно определить, когда военный конфликт на Украине утихнет. «Сложной» ситуацию на Украине считает и главком ВСУ Валерий Залужный, отметив особые трудности на отдельных участках передовой. Также существуют проблемы с обеспечением украинской армии отдельными видами вооружений. Экспертное мнение и аналитика