В Кремле сообщили о переносе совещания Путина по вопросам развития ТЭК

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое было запланировано у Владимира Путина 14 ноября, перенесено.

Ранее представитель Кремля сообщил, что глава государства во вторник проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса страны, на котором, в частности, будут обсуждаться вопросы подготовки к зиме.

«По сути, в рабочем порядке уже были определены многие темы из тех, что были на повестке дня, поэтому было принято решение совещание перенести», - сказал Песков.

Он также уточнил, что новые сроки проведения совещания будут объявлены дополнительно.

В сентябре Владимир Путин на совещании по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ» отметил, что российский топливно-энергетический комплекс развивается и успешно решает стоящие перед ним задачи, в том числе и в области внешней торговли, вопреки незаконным и бесконечным санкциям. По словам президента, нефтяные и газовые компании РФ чувствуют себя уверенно.