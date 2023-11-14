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Проблемой повышенного утильсбора занялась Генпрокуратура России

Анна Назайкина
16:14 14.11.2023
Орган запросил позиции уполномоченных ведомств по обозначенной проблеме.
Проблемой повышенного утильсбора занялась Генпрокуратура России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Генпрокуратура России контролирует ситуацию с повышенными утильсборами за автомобили. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В прошлом месяце кабмин уточнил основания для понижения коэффициентов суммы такого сбора за ТС, которые были ввезены физлицами в Россию для личных целей.

В частности, утверждалось, что в расчете утильсбора должно быть отмечено, что автомобилист берет машину только для персонального пользования.

«В связи со сложившейся ситуацией Генеральная прокуратура РФ запросила позиции уполномоченных ведомств по обозначенной проблеме», - говорится в сообщении ГП.

Покупатель произведенного за границей авто всегда должен был оплачивать утилизационный сбор, однако раньше растаможивание ТС на себя брали дилеры, и непосредственно с этой проблемой частнику обычно сталкиваться не приходилось. Теперь же, после появления новых схем ввоза машин, процесс усложнился.

Напомним, что для физлиц утильсбор составляет 3 400 рублей за новое авто, однако в некоторых ситуациях эта сумма может значительно возрастать. Автоэксперт Алина Распопова объяснила «Звезде», как не ошибиться с платежом.

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