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Автоэксперт Распопова рассказала, как не ошибиться с уплатой утильсбора

Владимир Рубанов
11:27 14.11.2023
Недобросовестные перевозчики обманывают покупателя: привозят автомобиль, оформленный на частника, а то и вовсе нерастаможенный.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Покупатель произведенного за границей автомобиля всегда был обязан заплатить утилизационный сбор, но раньше растаможкой машин занимались автосалоны, и непосредственно с этой проблемой частник, как правило, не сталкивался. Он приходил в салон, где машина стоит новая со всеми документами, и покупал.

Сейчас появились новые схемы ввоза автомобиля, поэтому дело усложнилось, рассказала «Звезде» автоэксперт Алина Распопова. Независимо от того, кто ввозит машину - физическое лицо, автосалон или перевозчик везет машину под заказ, - он должен ее растаможить и заплатить утильсбор. И здесь возникают варианты.

Льготный утильсбор для физических лиц по-прежнему составляет 3 400 рублей за новое авто. Но теперь такой сбор действует, только если владелец сам ввез автомобиль в страну для себя и не продал в течение года, если он ввозит не больше одной машины в год и если объем двигателя автомобиля не больше трех литров.

Если машину ввозит автосалон, юридическое лицо, то для него принципиально ничего не изменилось. Они всегда платили повышенный сбор. Сейчас он составляет 844 800 рублей за автомобиль с объемом двигателя от двух до трех литров, для машин с меньшим литражом он ниже, с большим - выше.

«Включают они этот платеж в сумму или не включают, становится она дороже или нет, это решает сам автосалон, исходя из спроса и предложения», - рассказала автоэксперт.

Но если автосалон решил сэкономить и оформить автомобиль на физическое лицо, заплатил 3 400 рублей, а потом машину продал, то в октябре заработали правила, по которым утилизационный сбор за авто доначислят.

Салон может предупредить нового покупателя о том, что на сборе сэкономили, и владельцу придется доплатить.

«Я уже знаю ситуации, когда автосалоны предлагают этот сбор поделить с покупателем, потому что машины уже ввезли, а правила изменились», - рассказала Алина Распопова.

Та же ситуация, если вы заказываете автомобиль у перевозчика. Они, как правило, ввозят машины на частное лицо, а потом перепродают. Тут тоже придется доплатить.

Но недобросовестные перевозчики обманывают покупателя: привозят автомобиль, оформленный на частника, а то и вовсе нерастаможенный. И тогда, помимо утилизационного сбора, владельцу придется доплатить и НДС, и таможенные сборы, потому что на учет в ГИБДД автомобиль без этого не поставишь.

Тут нужно смотреть таможенную декларацию, где будет написано, что все платежи сделаны и автомобиль чист, рассказала автоэксперт.

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