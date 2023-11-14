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Генерал ВСУ потребовал отставки Залужного

14:58 14.11.2023
Украинский генерал-майор Марченко в интервью Киселеву заявил, что благодаря Залужному ВСУ пошли в лоб на минные поля, где русские уже ждали удара.
Генерал ВСУ потребовал отставки Залужного
© Фото: Ukrainian Presidential Press Off, Keystone Press Agency, Global Look Press
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В ВСУ призвали уволить Валерия Залужного. С таким предложением выступил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в ходе беседы с политологом Вадимом Киселевым.

Марченко обвинил главнокомандующего ВСУ в том, что украинские военные атаковали в лоб, через минные поля. Генерал-майор констатировал, что ВС РФ были готовы к контрнаступлению. Военный назвал предложения главкома иррациональными.

  

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