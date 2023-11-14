В стране и мире Генерал ВСУ потребовал отставки Залужного Украинский генерал-майор Марченко в интервью Киселеву заявил, что благодаря Залужному ВСУ пошли в лоб на минные поля, где русские уже ждали удара. © Фото: Ukrainian Presidential Press Off, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: В ВСУ призвали уволить Валерия Залужного. С таким предложением выступил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в ходе беседы с политологом Вадимом Киселевым. Марченко обвинил главнокомандующего ВСУ в том, что украинские военные атаковали в лоб, через минные поля. Генерал-майор констатировал, что ВС РФ были готовы к контрнаступлению. Военный назвал предложения главкома иррациональными. Экспертное мнение и аналитика