В стране и мире Залужный предлагал Зеленскому создать солдат-роботов Владимир Рубанов Главком ВСУ увидел таких роботов на одной из выставок в Нью-Йорке и пришел к Зеленскому с идеей, что такие нужны Киеву. © Фото: Ukrainian Presidential Press Off, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил Владимиру Зеленскому создать солдат-роботов. Об этом рассказал народный депутат Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву. По словам депутата, Залужный увидел подобных роботов на одной из выставок в Нью-Йорке и пришел к Зеленскому с идеей, что такие нужны в ВСУ. «Заявил: "Владимир Александрович, я знаю, какой нужен прорыв - нам нужны роботы"», - рассказал депутат. Зеленского, по его словам, шокировало это предложение. «Вы себе представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?» - рассказал Шевченко. Депутат также напомнил, как в интервью журналу Economist Залужный сказал, что ВСУ нужен технологический скачок, потому что солдаты «рано или поздно закончатся». Ранее газета The Telegraph писала о том, что Украина планирует создавать «армии роботов» для выполнения задач, которые позволят сохранять жизнь солдат на поле боя. А Минобороны Украины сообщало, что ВСУ получили на вооружение беспилотники с искусственным интеллектом. Экспертное мнение и аналитика