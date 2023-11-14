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Залужный предлагал Зеленскому создать солдат-роботов

Владимир Рубанов
10:01 14.11.2023
Главком ВСУ увидел таких роботов на одной из выставок в Нью-Йорке и пришел к Зеленскому с идеей, что такие нужны Киеву.
Залужный предлагал Зеленскому создать солдат-роботов
© Фото: Ukrainian Presidential Press Off, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил Владимиру Зеленскому создать солдат-роботов. Об этом рассказал народный депутат Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.

По словам депутата, Залужный увидел подобных роботов на одной из выставок в Нью-Йорке и пришел к Зеленскому с идеей, что такие нужны в ВСУ.

«Заявил: "Владимир Александрович, я знаю, какой нужен прорыв - нам нужны роботы"», - рассказал депутат.

Зеленского, по его словам, шокировало это предложение.

«Вы себе представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?» - рассказал Шевченко.

Депутат также напомнил, как в интервью журналу Economist Залужный сказал, что ВСУ нужен технологический скачок, потому что солдаты «рано или поздно закончатся».

Ранее газета The Telegraph писала о том, что Украина планирует создавать «армии роботов» для выполнения задач, которые позволят сохранять жизнь солдат на поле боя. А Минобороны Украины сообщало, что ВСУ получили на вооружение беспилотники с искусственным интеллектом.

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