Залужный предлагал Зеленскому создать солдат-роботов
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил Владимиру Зеленскому создать солдат-роботов. Об этом рассказал народный депутат Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.
По словам депутата, Залужный увидел подобных роботов на одной из выставок в Нью-Йорке и пришел к Зеленскому с идеей, что такие нужны в ВСУ.
«Заявил: "Владимир Александрович, я знаю, какой нужен прорыв - нам нужны роботы"», - рассказал депутат.
Зеленского, по его словам, шокировало это предложение.
«Вы себе представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?» - рассказал Шевченко.
Депутат также напомнил, как в интервью журналу Economist Залужный сказал, что ВСУ нужен технологический скачок, потому что солдаты «рано или поздно закончатся».
Ранее газета The Telegraph писала о том, что Украина планирует создавать «армии роботов» для выполнения задач, которые позволят сохранять жизнь солдат на поле боя. А Минобороны Украины сообщало, что ВСУ получили на вооружение беспилотники с искусственным интеллектом.