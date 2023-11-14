В Большом театре заявили, что не увеличат число показов «Щелкунчика»

Это связано с физическими возможностями артистов.

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Большой театр не сможет увеличить количество спектаклей балета «Щелкунчик» из-за физических возможностей артистов. Об этом заявил его генеральный директор Владимир Урин. Он отметил, что на каждое выступление расходуется огромное количество сил.

«Надо понять, мы не кинотеатр с сеансами, на сцене работают живые артисты», - сказал Владимир Урин.

По его словам, в новогодние каникулы Большой театр играет 22 спектакля балета «Щелкунчик».

Напомним, продажа билетов в Большой театр на «Щелкунчика» стартовала еще утром 4 ноября в кассах. Из желающих попасть на спектакль выстроилась огромная очередь.

Билеты продают строго по паспорту. При этом для прохода в кассы покупатели должны получить браслет с номером очереди.