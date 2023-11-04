В стране и мире Браслет на балет: очередь на «Щелкунчик» в Москве растянулась на километр Екатерина Апеева Огромная очередь желающих попасть на балет «Щелкунчик» собралась возле Большого театра в Москве. Люди отстояли по несколько часов, чтобы получить браслет, который дает право прийти еще раз и уже по нему купить билет. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Термос с горячим чаем, теплая одежда и непреодолимое желание окунуться в новогоднюю сказку - это то, что объединяет людей, стоящих в очереди. Театралы стали собираться у стен Большого еще утром. В результате к ночи очередь растянулась на километр. Больше тысячи людей стоят здесь в надежде на то, что получат тот самый синий номерной браслет, с помощью которого завтра они вновь приедут сюда, отстоят примерно такую же очередь и смогут в кассе театра приобрести билет. Таких браслетов выделено всего 400 штук, поэтому их сегодня получат не все. Но все с надежой ждут полуночи, когда начнут раздавать браслеты. «Мы стоим с 5 часов вечера. Мы втроем, с ребенком, ходим время от времени греться. Сейчас она спит. Мы гуляем. Педиатр на самом деле рекомендует гулять (смеется). Заодно совмещаем это с супермиссией - покупкой билетов на “Щелкунчик”. Это новогоднее настроение, возможность всей семьей пойти в центре нашей столицы в самый важный театр на такое знаковое мероприятие. Мы хотим пойти вместе с детьми, это для них будет важное событие, которое они запомнят на всю жизнь», - рассказала Любовь Данилян. Система сложная, но сделано это для того, чтобы огородить зрителей от мошенников. Из года в год в преддверии главного зимнего праздника спекулянты пытаются заработать: создают сайты, где продают фальшивые билеты. © ТРК «Звезда» Сегодня здесь, как и всегда, дежурят полицейские. В прошлом году здесь работали волонтеры, которые вели в тетради списки. Но в этом году их здесь нет. «Волонтеров забирали с полицией. Полицию вызывали люди, которые организовали живую очередь, неорганизованную. Волонтеров ночью забирали полицейские за организацию тетрадок. Как будто это незаконно. Хотя такой статьи нет, что Большой театр против тетрадей. Тетради позволяли организованно купить билет, без этого балагана и мытарства на морозе целый день», - рассказала стоящая в очереди девушка Екатерина. Многие отстояли по несколько часов, чтобы получить браслет. И многие его все-таки получили. «Честно, уже не уверена, стоило ли оно того, потому что стояли с 7 утра, давка была ужасная. Тяжело было стоять, потому что один раз выйдешь из очереди - потом уже не зайдешь. Физически сложно. Родители приехали, смогли подменить хоть как-то. Мне кажется, мы запомним не “Щелкунчик”, а то, как мы стояли в этой давке», - говорит Анна Бондаренко. Купить билет на утренний спектакль можно от полутора тысяч рублей до 15 тысяч. На дневной - от 2 тысяч до 20 тысяч. «Щелкунчик» - неотъемлемая часть новогодних праздников. Премьера в этом году намечена на 23 декабря. Попасть на балет мечтает каждый. А на мечту, как известно, не жалко ни денег, ни времени. Экспертное мнение и аналитика