Браслет на балет: очередь на «Щелкунчик» в Москве растянулась на километр

Огромная очередь желающих попасть на балет «Щелкунчик» собралась возле Большого театра в Москве. Люди отстояли по несколько часов, чтобы получить браслет, который дает право прийти еще раз и уже по нему купить билет.
Термос с горячим чаем, теплая одежда и непреодолимое желание окунуться в новогоднюю сказку - это то, что объединяет людей, стоящих в очереди. Театралы стали собираться у стен Большого еще утром. В результате к ночи очередь растянулась на километр. Больше тысячи людей стоят здесь в надежде на то, что получат тот самый синий номерной браслет, с помощью которого завтра они вновь приедут сюда, отстоят примерно такую же очередь и смогут в кассе театра приобрести билет.
Таких браслетов выделено всего 400 штук, поэтому их сегодня получат не все. Но все с надежой ждут полуночи, когда начнут раздавать браслеты.
«Мы стоим с 5 часов вечера. Мы втроем, с ребенком, ходим время от времени греться. Сейчас она спит. Мы гуляем. Педиатр на самом деле рекомендует гулять (смеется). Заодно совмещаем это с супермиссией - покупкой билетов на “Щелкунчик”. Это новогоднее настроение, возможность всей семьей пойти в центре нашей столицы в самый важный театр на такое знаковое мероприятие. Мы хотим пойти вместе с детьми, это для них будет важное событие, которое они запомнят на всю жизнь», - рассказала Любовь Данилян.
Система сложная, но сделано это для того, чтобы огородить зрителей от мошенников. Из года в год в преддверии главного зимнего праздника спекулянты пытаются заработать: создают сайты, где продают фальшивые билеты.
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