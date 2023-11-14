Политолог Михайлов считает, что Нетаньяху лавирует между США и военными

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведет собственную игру на Ближнем Востоке и с США, заявил «Звезде» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Так специалист прокомментировал статью американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о «вакууме власти» в Белом доме.

США действительно теряют влияние на Ближнем Востоке, считает политолог. В то же время Нетаньяху находится между несколькими огнями. Ему нужно показать силу и лавировать с США. Но лавировать не очень получается, потому что остальные военные «закусились и они за войну».

«Из США были просьбы к Нетаньяху не раскачивать ситуацию, заняться гуманитарной проблематикой, остановить кровопролитие ради эвакуации американских заложников и так далее. Нетаньяху абсолютно на это не обращает внимания. Но нужно понимать и его, потому что есть сообщения, что часть генералов, которые пропустили атаку ХАМАС, сделали это, чтобы в итоге его свергнуть», - сказал Михайлов.

От Нетаньяху тоже уже ничего особо не зависит, потому что почти все министры говорят чуть ли не о геноциде сектора Газа для безопасности народа Израиля, сказал политолог.

«США уже абсолютно неспособны повлиять на ситуацию. Перед выборами они не понимают, что им делать. Они хотят, чтобы победил Байден, но на него уже никто не обращает внимания. Если Израиль затянет боевые действия на неделю-две, то арабские страны, которые сторонились конфликта, под давлением собственных народных масс могут выступить против Израиля», - сказал специалист.

Ситуация плачевная, Америка это понимает и пытается давить на Израиль. Но там есть тоже силы, которые понимают, что процесс запущен, и если его остановить, то их задавят коллективно. Израиль фактически начал объединение арабов, подытожил политолог.