МО РФ показало, как военные медики помогают раненым бойцам в зоне СВО

Военные врачи и медицинский персонал ЗВО ежедневно оказывают всю необходимую медицинскую помощь военнослужащим и пострадавшим мирным жителям на территории развернутых госпиталей и медицинских пунктов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военные врачи и медики Западного военного округа оказали помощь раненым участникам военной операции по защите Донбасса. Кадры работы специалистов публикует Министерство обороны РФ.

Раненые поступают прямо с передовой. Развернутые в зоне спецоперации медпункты и госпитали обеспечены электроснабжением, техникой и всем необходимым оборудованием, а квалификация специалистов - как в лучших больницах.

К военным медикам ЗВО эвакуируют военнослужащих и мирных жителей, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте. Их доставляют сюда санитарными вертолетами и на автомобилях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.