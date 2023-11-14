Владельца Telegram-канала, причастного к беспорядкам в Махачкале, ищет МВД

На данный момент ведомство не уточняет, что именно послужило причиной его розыска.

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МВД России объявило в розыск Абакара Абакарова, который в ряде изданий упоминается в качестве владельца Telegram-канала «Утро Дагестана». Соответствующие данные появились в базе розыска министерства.

Как утверждается в СМИ, именно с помощью этого канала осуществлялся призыв к беспорядкам в аэропорту Махачкалы Уйташ, которые произошли вечером 29 октября.

На данный момент Министерство внутренних дел не уточняет, что именно послужило причиной его розыска, передает RT. В карточке базы указано лишь, что мужчину ищут по статье Уголовного кодекса.

По информации МВД, Абакарову 47 лет, он родился 11 января 1976 года в Махачкале. Какие-то особые приметы не перечисляются.