«Вокруг одни трупы»: беженец рассказал о жизни в секторе Газа

Люди сравнивают происходящее в анклаве с геноцидом.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Происходящее в секторе Газа является геноцидом и фашизмом. Об этом в беседе со «Звездой» заявил российский беженец, которому удалось покинуть анклав. По его словам, израильская армия бомбит школы, больницы, мечети и церкви.

«Идешь и не знаешь, выживешь или нет. Вокруг раненые. Вокруг одни трупы. Это геноцид. Это фашизм», - говорит мужчина.

Он отметил, что ему с семьей теперь некуда возвращаться. От жилых домов остались только руины.

Напомним, ранее сектор Газа покинула вторая группа россиян в составе 99 человек. Их уже приняли в оперативном штабе МЧС РФ в Египте.