МЧС: еще 99 эвакуированных из сектора Газа россиян выдвинулись в Каир

Ранее в Москву прибыл спецборт МЧС России с 70 россиянами, оперштаб обеспечил прибывших всем необходимым.

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Еще одна, вторая по счету, группа россиян, эвакуированных из сектора Газа в составе 99 человек, направляется в сторону Каира. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«99 граждан, в том числе 43 ребенка, на автобусах направлены от пункта пропуска “Рафах” в Каир», - говорится в сообщении ведомства.

В МЧС добавили, что россиян будут сопровождать медики и психологи на протяжении всего пути, а также уже развернут оперативный штаб, готовый обеспечить прибывших всем необходимым.

К данному моменту спецборт МЧС России доставил первую группу россиян из сектора Газа в Москву, 70 человек были встречены оперативным штабом в столичном аэропорту Домодедово. Прибывших обеспечили питанием, водой и теплой одеждой.