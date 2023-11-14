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Путин утвердил поправки в закон о выборах президента

Владимир Рубанов
11:49 14.11.2023
В частности, утверждена возможность проведения выборов президента в регионах с военным положением.
Путин утвердил поправки в закон о выборах президента
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
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Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента. Теперь голосование в субъектах с военным положением возможно по итогам консультаций ЦИК с Минобороны, ФСБ и главами этих регионов.

Кроме того, на заседания избиркомов допустят только тех представителей СМИ, у которых есть трудовой договор. Еще вводятся ограничения на съемку на участках, расположенных в воинских частях.

Поправки предусматривают, что фото- и видеосъемку на избирательных участках могут проводить только лица, которые имеют на это право в соответствии с законом.

Закрепляется норма, по которой при появлении судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию эту информацию в письменной форме и другие положения.

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