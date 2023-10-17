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Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о выборах президента

Владимир Рубанов
15:51 17.10.2023
Предлагаемые уточнения не являются новеллами, сообщил председатель профильного комитета Павел Крашенинников.
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о выборах президента
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который уточняет положения закона о выборах президента России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки предусматривают, что фото- и видеосъемку на избирательных участках могут проводить только лица, которые имеют на это право в соответствии с законом. Они не должны нарушать тайну голосования и контролировать волеизъявление избирателей. Кроме того, обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и других документах.

Если у зарегистрированного кандидата появляется судимость, он будет обязан сообщить об этом письменно в зарегистрировавший его избирком.

Законопроект определяет особенности открытия и использования счетов избирательных комиссий, вопросы оплаты труда их членов, вводит возможность софинансирования из регионального и местного бюджета подготовки и проведения выборов президента.

Поправки предлагают установить ценовой порог изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России за единицу продукции. Сейчас такой предел составляет 100 рублей.

Присутствовать на заседаниях избиркомов смогут только те журналисты, кто работает в редакциях по трудовому договору. Кроме того, поправки уточняют полномочия доверенных лиц кандидатов и закрепляют положение о том, что они прекращаются по окончании агитационного периода.

Предлагаемые поправки не являются новеллами, сообщил председатель профильного комитета Павел Крашенинников. По его словам, они повторяют уже внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и участии в референдуме и о выборах депутатов Госдумы.

По избирательному законодательству выборы президента России должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года.

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