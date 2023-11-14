Пленный Фатеев рассказал, как сидел в блиндаже с русскими под обстрелом ВСУ

Взятый в плен российскими бойцами Дмитрий Фатеев рассказал, как проводник кинул их в открытом поле, даже не доведя до позиций.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Украинец Дмитрий Фатеев рассказал, как попал в плен к российским бойцам в районе Работино Запорожской области. Видеозапись беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.

Дмитрий в составе подразделения ВСУ двигался на позицию, однако когда в небе стали летать российские дроны, проводник кинул своих посреди поля.

«Говорит: "Не хочу за вас умирать". Просто начали летать дроны, а мы медленно шли. Он убежал вперед, а нас оставил», - рассказал пленный.

Украинцы вначале хотели развернуться и не идти в сторону позиций, однако решили дождаться утра в блиндаже. Вскоре ВС РФ пошли на штурм. Дмитрий рассказал, как российские дроны сбрасывали боеприпасы на блиндаж, ранив несколько сослуживцев. Украинцы стали сдаваться в плен, однако в этот момент их обстреляла артиллерия ВСУ.

«Один вышел, и наша артиллерия начала стрелять, нашего тоже зацепило, русские к нам в блиндаж запрыгнуть успели, а нашего зацепила наша же артиллерия. Потом его русские затащили в блиндаж, чтоб его дальше не цепляло. И сидели до 5 утра с ним, чтоб выжить», - добавил пленный.

Дмитрий не ожидал такого гуманного и человечного отношения к себе и сослуживцам со стороны российских военных. Русские кормят три раза в день, угощают сигаретами и относятся с уважением к пленным.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.