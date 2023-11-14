Армия Армия Армия

Пленный Фатеев рассказал, как сидел в блиндаже с русскими под обстрелом ВСУ

11:06 14.11.2023
Взятый в плен российскими бойцами Дмитрий Фатеев рассказал, как проводник кинул их в открытом поле, даже не доведя до позиций.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Украинец Дмитрий Фатеев рассказал, как попал в плен к российским бойцам в районе Работино Запорожской области. Видеозапись беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.

Дмитрий в составе подразделения ВСУ двигался на позицию, однако когда в небе стали летать российские дроны, проводник кинул своих посреди поля.

«Говорит: "Не хочу за вас умирать". Просто начали летать дроны, а мы медленно шли. Он убежал вперед, а нас оставил», - рассказал пленный.

Украинцы вначале хотели развернуться и не идти в сторону позиций, однако решили дождаться утра в блиндаже. Вскоре ВС РФ пошли на штурм. Дмитрий рассказал, как российские дроны сбрасывали боеприпасы на блиндаж, ранив несколько сослуживцев. Украинцы стали сдаваться в плен, однако в этот момент их обстреляла артиллерия ВСУ.

«Один вышел, и наша артиллерия начала стрелять, нашего тоже зацепило, русские к нам в блиндаж запрыгнуть успели, а нашего зацепила наша же артиллерия. Потом его русские затащили в блиндаж, чтоб его дальше не цепляло. И сидели до 5 утра с ним, чтоб выжить», - добавил пленный.

Дмитрий не ожидал такого гуманного и человечного отношения к себе и сослуживцам со стороны российских военных. Русские кормят три раза в день, угощают сигаретами и относятся с уважением к пленным.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:48 В стране и мире
В Москве активировать пополнение «Тройки» можно будет прямо на турникетах
11:08 В стране и мире
Видео
Наемник-грузин Гоглидзе заявил, что в ВСУ обещали по $300 за убитого русского
10:10 В стране и мире
Видео
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Челябинске
10:01 В стране и мире
Залужный предлагал Зеленскому создать солдат-роботов
09:15 В стране и мире
Правительство установило предельный рост коммунальных тарифов на 2024 год
Популярное
Видео
В ХМАО бродячая собака напала на 7-летнюю школьницу и порвала ей лицо
Сотрудника СБУ отстранили после драки из-за песни Михаила Круга
Неизвестные пытались проникнуть в машину агентов, защищавших внучку Байдена
AP сообщило о планах американского «шамана» баллотироваться в Конгресс США
В Новосибирске полуторагодовалый мальчик упал с 18 этажа и выжил
Видео
Редактор «В мире животных» Николаева рассказала, как Дроздов учил охотиться краснокнижных журавлей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.