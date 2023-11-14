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Пленный Чубетидзе: наемники использовались ВСУ для отстрела бегущей теробороны

11:47 14.11.2023
По словам наемника, в подразделениях интернационального легиона ВСУ очень много преступников с разных концов мира, которые убежали от правосудия своих стран.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленный грузин Георгий Чубетидзе заявил, что наемники из интернационального легиона ВСУ использовались для того, чтобы стрелять по покидающим позиции украинским мобилизованным из территориальной обороны. 

При этом, по словам Чубетидзе, в самих подразделениях наемников тоже практиковались расстрелы за невыполнение приказов. 

Что любопытно, эта практика вовсе не означала железного порядка и дисциплины у наемников. Георгий Чубетидзе заявил, что в этих подразделениях очень много преступников из самых разных стран мира, осужденных за тяжелые статьи - таким образом они пытаются избежать проблем у себя дома. 

Чубетидзе отметил, что он и сам находился в следственном изоляторе на Украине с апреля 2022 года, а на службу по контракту в иностранном легионе ВСУ его завербовали в марте 2023-го. 

Георгий Чубетидзе добавил, что в легионе стало нормой употребление наркотиков, причем некоторые наемники от этого теряют остатки адекватности. В качестве примера он привел снайперскую пару из Испании, которую и был послан сменить как раз по этой причине. Правда, у грузин все закончилось потерей ориентации и в итоге российским пленом. 

Наемникам, как заявил пленный, часто плевать на мирных жителей - он вспомнил эпизод, когда два француза без промедлений застрелили мужичка за то, что он не пустил их в свой дом. 

Другой наемник-грузин, Георгий Гоглидзе, заявил, что в ВСУ обещали по $300 за убитого русского.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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