Пленный Чубетидзе: наемники использовались ВСУ для отстрела бегущей теробороны

По словам наемника, в подразделениях интернационального легиона ВСУ очень много преступников с разных концов мира, которые убежали от правосудия своих стран.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный грузин Георгий Чубетидзе заявил, что наемники из интернационального легиона ВСУ использовались для того, чтобы стрелять по покидающим позиции украинским мобилизованным из территориальной обороны.

При этом, по словам Чубетидзе, в самих подразделениях наемников тоже практиковались расстрелы за невыполнение приказов.

Что любопытно, эта практика вовсе не означала железного порядка и дисциплины у наемников. Георгий Чубетидзе заявил, что в этих подразделениях очень много преступников из самых разных стран мира, осужденных за тяжелые статьи - таким образом они пытаются избежать проблем у себя дома.

Чубетидзе отметил, что он и сам находился в следственном изоляторе на Украине с апреля 2022 года, а на службу по контракту в иностранном легионе ВСУ его завербовали в марте 2023-го.

Георгий Чубетидзе добавил, что в легионе стало нормой употребление наркотиков, причем некоторые наемники от этого теряют остатки адекватности. В качестве примера он привел снайперскую пару из Испании, которую и был послан сменить как раз по этой причине. Правда, у грузин все закончилось потерей ориентации и в итоге российским пленом.

Наемникам, как заявил пленный, часто плевать на мирных жителей - он вспомнил эпизод, когда два француза без промедлений застрелили мужичка за то, что он не пустил их в свой дом.

Другой наемник-грузин, Георгий Гоглидзе, заявил, что в ВСУ обещали по $300 за убитого русского.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.