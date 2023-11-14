Наемник-грузин Гоглидзе заявил, что в ВСУ обещали по $300 за убитого русского
Георгий Гоглидзе рисковал жизнью за пригоршню долларов, но теперь он попал в руки российских военных.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Пленный грузинский наемник из 2-го интернационального легиона ВСУ Георгий Гоглидзе заявил, что ему обещали 300 долларов за убитого русского солдата.
По словам Гоглидзе, он был завербован киевским режимом в Германии.
Он добавил, что в ходе обучения с ним работали инструкторы из США, Франции, Германии, а также Польши.
Ранее о грузинах в штурмовых группах ВСУ рассказывал российский боец, действовавший в районе Курдюмовки.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.