Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников ОПК с Днем войск РХБЗ

В этом году в России празднуется 105-летие образования войск радиационной, химической и биологической защиты.

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В понедельник 13 ноября в России отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), с праздником всех военнослужащих, ветеранов и сотрудников оборонно-промышленного комплекса поздравил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Уверен, что войска радиационной, химической и биологической защиты будут и впредь оставаться надежной опорой России, приумножат ее славные ратные традиции», - сказал министр.

Шойгу поблагодарил всех военнослужащих за добросовестную службу и пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших достижений на благо России.

Министр подчеркнул неизменно высокий профессионализм, решительность и отвагу, присущие войскам РХБЗ, а также отметил вклад военных в обеспечение национальной безопасности и укрепление обороноспособности России, в том числе защиту страны в рамках проведения спецоперации.

В этом году в России празднуется 105-летие со дня основания войск РХБЗ, этот день ежегодно отмечается 13 ноября в соответствии с указом президента России. В эту дату 105 лет назад были образованы первые органы и подразделения химзащиты в Красной Армии.