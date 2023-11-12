Mash: режиссеру Александру Митте вызвали скорую помощь

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Советского режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали из его квартиры из-за ухудшения самочувствия на фоне пневмонии. О состоянии режиссера рассказал Telegram-канал Mash.

По данным канала, режиссеру к вечеру воскресенья 12 ноября стало значительно хуже, он даже не может самостоятельно принять сидячее положение. Ухудшение состояния связывают с перенесенным инсультом.

Сегодня днем сообщали о том, что режиссеру вызывали на дом бригаду скорой помощи из-за повышения температуры и затрудненного дыхания, тогда он отказался от госпитализации. Уточняется, что Митта болеет уже второй день.

В марте этого года 90-летний советский режиссер переболел ковидом, а затем в июле СМИ заметили его в больнице: по словам его сына, Митта проходил обследование, и ничего страшного не случилось, несмотря на слухи о частичной парализации тела режиссера.