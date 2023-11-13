Мантуров ожидает готовность образца Checkmate до конца 2025 года

По его словам, уже есть заинтересованные в покупке самолета иностранные партнеры.

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Опытный образец нового российского истребителя Checkmate может появиться до конца 2025 года. Такой прогноз дал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

По его словам, уже есть заинтересованные в покупке Checkmate иностранные партнеры. В проект были внесены изменения с учетом их пожеланий.

Ранее в госкорпорации «Ростех» рассказали, что в России началась подготовка к производству первых образцов самолетов Checkmate. Конструкторская документация передана на завод-изготовитель.

Изменения позволили скорректировать стоимость проекта, отдельные технические решения истребителя и сроки первого вылета.

Масса полезной нагрузки машины превышает 7 тонн. Однодвигательный истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Его скорость составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.