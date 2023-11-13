Захарова высмеяла желание Зеленского поговорить с Трампом

Официальный представитель МИД РФ описала, каким мог бы быть разговор двух политиков.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России отреагировала на новость о том, что украинские власти пытаются организовать переговоры экс-президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Мария Захарова в своем Telegram-канале представила свою версию возможной беседы, сообщает RT.

По ее мнению, Зеленский может попросить у Трампа денег взаймы, потому что его жене нужно на рождественский шопинг в Нью-Йорк, а у Байдена и его сына сейчас проблемы.

«Когда отдам? Когда Россию победю... побежу... побегу», - иронизирует Мария Захарова.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Киеве хотят организовать прямой разговор Трампа и Зеленского. Там обеспокоены блокированием выделения средств Украине.