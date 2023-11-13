Власти выведут из-под курсовых пошлин партии товаров до 200 евро и duty free

Кроме того, в правительстве хотят продлить экспортные квоты для азотных и сложных удобрений до 31 мая 2024 года.

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Российские власти намерены освободить от уплаты курсовых пошлин недорогие партии товаров, изделия для личного пользования, а также некоторые товары для продажи в duty free. Об этом сообщает РБК.

Из-под временных экспортных пошлин, которые привязаны к курсу рубля, планируют освободить товарные партии дешевле €200. Кроме того, в правительстве хотят продлить экспортные квоты для азотных и сложных удобрений до 31 мая 2024 года.

Механизм гибкой экспортной пошлины с привязкой к курсу рубля носит временный характер и действует с 1 октября до конца 2024 года. Она составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой.