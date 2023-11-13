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Полянский: после СВО мир узнает много нового о Канаде и Украине

Сергей Лебедев
08:02 13.11.2023
Чествование эсэсовца Ярослава Гунько в Оттаве, по словам дипломата, является лишь «верхушкой айсберга».
Полянский: после СВО мир узнает много нового о Канаде и Украине
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press
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После окончания специальной операции мировая общественность многое узнает о происходящем на Украине и в Канаде, где открыто прославляют нацистов. Об в разговоре с РИА Новости заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, чествование эсэсовца Ярослава Гунько в Оттаве является лишь «верхушкой айсберга».

Дипломат отметил, что, если копнуть глубже, откроется много неприятных для большинства канадцев тайн. По словам Дмитрия Полянского, правительство Джастина Трюдо стало заложником неонацистской идеологии.

Произошедшее в парламенте Канады, отмечает заместитель постпреда РФ при ООН, не стало неожиданностью для России. В свое время Оттава приютила множество нацистских коллаборационистов.

Напомним, недавно выяснилось, что бывший нацист Ярослав Гунько жив и скрывается в Канаде. Его пригласили в качестве почетного гостя в парламент Канады по случаю визита Владимира Зеленского, где устроили чествование, которое обернулось международным скандалом и отставкой спикера парламента.

Позже министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости экстрадиции из Канады военного преступника Ярослава Гунько. А МВД РФ, в свою очередь, объявило нациста в розыск. 

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